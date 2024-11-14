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Член Зала славы НХЛ назвал главное качество Александра Овечкина

Член Зала славы НХЛ назвал главное качество Александра Овечкина
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Бывший канадский хоккеист НХЛ, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала славы Брендан Шэнахэн высказался о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Для меня главное качество Овечкина — это не его бросок, не его сила или мощь — хотя все это у него на высочайшем уровне. Самый большой вклад в успех его карьеры вносит его страсть. Он обожает хоккей. Это сразу видно, и это было видно ещё, когда он был новичком. Он любит забивать голы. Ему нравится идти в силовой приём. Ему нравится, когда забивают его товарищи по команде. Он любит саму игру, и это очень-очень заметно», — приводит слова Шэнахана Washington Post.

Напомним, Овечкина от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ его отделяет 31 шайба.

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