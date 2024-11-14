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Ассист Тарасенко помог «Детройту» обыграть «Питтсбург» в овертайме, у Малкина — «-2»

Сегодня, в ночь с 13 на 14 ноября мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Детройт Ред Уингз». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Йонатан Берггрен, Симон Эдвинссон и Патрик Кейн (1+1). На счету российского нападающего Владимира Тарасенко голевой пас.

За хозяев забивали Брайан Раст и Энтони Бовиллье. На счету известного нападающегшго Сидни Кросби голевая передача. Российский форвард Евгений Малкин результативными действиями не отметился и завершил игру с показателем полезности «-2».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Питтсбург» проведёт на выезде с «Коламбус Блю Джекетс». У «Детройта» продолжится гостевая серия, они встретятся с «Анахайм Дакс». Оба матча пройдут 16 ноября.

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