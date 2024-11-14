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Питтсбург Пингвинз — Детройт Ред Уингз, результат матча 14 ноября 2024, счёт 2:3, регулярный чемпионат НХЛ

Ассист Тарасенко помог «Детройту» обыграть «Питтсбург» в овертайме, у Малкина — «-2»
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Сегодня, в ночь с 13 на 14 ноября мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Детройт Ред Уингз». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Берггрен (Тарасенко, Питри) – 21:00     0:2 Кейн (Ларкин, Рэймонд) – 25:15 (pp)     1:2 Раст (Бантинг) – 27:19     2:2 Бовиллье (Петтерссон, Кросби) – 32:23     2:3 Эдвинссон (Дебринкэт, Кейн) – 61:30    

В составе победителей забитыми шайбами отметились Йонатан Берггрен, Симон Эдвинссон и Патрик Кейн (1+1). На счету российского нападающего Владимира Тарасенко голевой пас.

За хозяев забивали Брайан Раст и Энтони Бовиллье. На счету известного нападающегшго Сидни Кросби голевая передача. Российский форвард Евгений Малкин результативными действиями не отметился и завершил игру с показателем полезности «-2».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Питтсбург» проведёт на выезде с «Коламбус Блю Джекетс». У «Детройта» продолжится гостевая серия, они встретятся с «Анахайм Дакс». Оба матча пройдут 16 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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