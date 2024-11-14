Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вашингтон Кэпиталз — Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 14 ноября 2024, счёт 3:4 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ

Передача Овечкина не помогла «Вашингтону» победить «Торонто»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, в ночь с 13 на 14 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтон (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счётом 4:3 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Рэддиш (Макмайкл, Дюбуа) – 11:12     1:1 Макманн (Таварес, Хольмберг) – 12:13     2:1 Строум (Протас, Рой) – 18:33     3:1 Протас (Сандин, Овечкин) – 37:48     3:2 Нюландер (Нис) – 55:51     3:3 Марнер (Райлли, Нюландер) – 59:12 (pp)     3:4 Таварес (Марнер) – 64:13    

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Бобби Макманн, Джон Таварес, Митчелл Марнер и Вильям Нюландер (1+1).

За хозяев голы забивали Тейлор Рэддиш, Алексей Протас (1+1) и Дилан Строум. Известный российский форвард Александр Овечкин отметился результативной передачей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт на выезде с «Колорадо Эвеланш» 16 ноября. «Торонто» встретится с «Эдмонтон Ойлерз» 17 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Друг Макдэвида теперь помогает Овечкину. У «Вашингтона» появился неожиданный бомбардир
Друг Макдэвида теперь помогает Овечкину. У «Вашингтона» появился неожиданный бомбардир

Главные личные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android