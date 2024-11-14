Передача Овечкина не помогла «Вашингтону» победить «Торонто»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, в ночь с 13 на 14 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтон (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счётом 4:3 одержали гости.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Бобби Макманн, Джон Таварес, Митчелл Марнер и Вильям Нюландер (1+1).

За хозяев голы забивали Тейлор Рэддиш, Алексей Протас (1+1) и Дилан Строум. Известный российский форвард Александр Овечкин отметился результативной передачей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт на выезде с «Колорадо Эвеланш» 16 ноября. «Торонто» встретится с «Эдмонтон Ойлерз» 17 ноября.

Главные личные рекорды в истории плей-офф НХЛ: