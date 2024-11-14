Передача Овечкина не помогла «Вашингтону» победить «Торонто»

Сегодня, в ночь с 13 на 14 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтон (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счётом 4:3 одержали гости.
В составе победителей заброшенными шайбами отличились Бобби Макманн, Джон Таварес, Митчелл Марнер и Вильям Нюландер (1+1).
За хозяев голы забивали Тейлор Рэддиш, Алексей Протас (1+1) и Дилан Строум. Известный российский форвард Александр Овечкин отметился результативной передачей.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Следующий матч «Вашингтон» проведёт на выезде с «Колорадо Эвеланш» 16 ноября. «Торонто» встретится с «Эдмонтон Ойлерз» 17 ноября.
Главные личные рекорды в истории плей-офф НХЛ: