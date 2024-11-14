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Юта — Каролина Харрикейнз, результат матча 13 ноября 2024, счет 4:1, НХЛ 2024-2025

«Юта» обыграла «Каролину», Кочеткова заменили после гола Сергачёва в его ворота
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В ночь с 13 на 14 ноября мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ютой» и «Каролиной Харрикейнз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Бьюгстад – 17:55     1:1 Нечас (Гостисбер, Ахо) – 30:04 (pp)     2:1 Макбэйн (Кесселринг) – 45:09     3:1 Сергачёв (Гюнтер, Маччелли) – 47:11     4:1 Бьюгстад (Кесселринг, Шмальц) – 47:28    

В составе «Юты» заброшенной шайбой на 48-й минуте отметился российский защитник Михаил Сергачёв, который забил третий гол своей команды. Сразу после этого был заменён вратарь «Каролины» Пётр Кочетков, пропустивший за две с небольшим минуты три шайбы, одна из которых не была засчитана, и три засчитанных шайбы после 18 бросков с начала игры (83,33% отражённых бросков).

Дублем в составе «Юты» отметился нападающий Ник Бьюгстад, два ассиста на счету защитника Майкла Кесселринга.

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