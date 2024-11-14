«Юта» обыграла «Каролину», Кочеткова заменили после гола Сергачёва в его ворота

В ночь с 13 на 14 ноября мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ютой» и «Каролиной Харрикейнз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:1.

В составе «Юты» заброшенной шайбой на 48-й минуте отметился российский защитник Михаил Сергачёв, который забил третий гол своей команды. Сразу после этого был заменён вратарь «Каролины» Пётр Кочетков, пропустивший за две с небольшим минуты три шайбы, одна из которых не была засчитана, и три засчитанных шайбы после 18 бросков с начала игры (83,33% отражённых бросков).

Дублем в составе «Юты» отметился нападающий Ник Бьюгстад, два ассиста на счету защитника Майкла Кесселринга.