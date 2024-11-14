НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 14 ноября

14 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Сегодня, в ночь с 13 на 14 ноября мск, на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтон (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счётом 4:3 одержали гости. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей. «Вашингтон» вёл в концовке матча со счётом 3:1, но упустил победу.

На данный момент не завершились два матча: