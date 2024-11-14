НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 14 ноября
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14 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Берггрен (Тарасенко, Питри) – 21:00 0:2 Кейн (Ларкин, Рэймонд) – 25:15 (pp) 1:2 Раст (Бантинг) – 27:19 2:2 Бовиллье (Петтерссон, Кросби) – 32:23 2:3 Эдвинссон (Дебринкэт, Кейн) – 61:30
Сегодня, в ночь с 13 на 14 ноября мск, на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтон (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счётом 4:3 одержали гости. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей. «Вашингтон» вёл в концовке матча со счётом 3:1, но упустил победу.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Рэддиш (Макмайкл, Дюбуа) – 11:12 1:1 Макманн (Таварес, Хольмберг) – 12:13 2:1 Строум (Протас, Рой) – 18:33 3:1 Протас (Сандин, Овечкин) – 37:48 3:2 Нюландер (Нис) – 55:51 3:3 Марнер (Райлли, Нюландер) – 59:12 (pp) 3:4 Таварес (Марнер) – 64:13
НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Бьюгстад – 17:55 1:1 Нечас (Гостисбер, Ахо) – 30:04 (pp) 2:1 Макбэйн (Кесселринг) – 45:09 3:1 Сергачёв (Гюнтер, Маччелли) – 47:11 4:1 Бьюгстад (Кесселринг, Шмальц) – 47:28
На данный момент не завершились два матча:
НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3-й период
3 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Мур, Копитар) – 00:32 1:1 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 03:40 1:2 Кемпе (Копитар, Мур) – 15:51 2:2 Рантанен (Макар) – 36:07 3:2 Рантанен (Маккиннон, О'Коннор) – 50:01
НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Макгинн (Минтюков, Лисон) – 17:39 1:1 Руа (Теодор, Швиндт) – 19:11 1:2 Гертл (Айкел, Теодор) – 26:43 (pp) 1:3 Дорофеев – 44:29 2:3 Ватрано (Лисон, Киллорн) – 59:47
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