Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 14 ноября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 14 ноября
Комментарии

14 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Берггрен (Тарасенко, Питри) – 21:00     0:2 Кейн (Ларкин, Рэймонд) – 25:15 (pp)     1:2 Раст (Бантинг) – 27:19     2:2 Бовиллье (Петтерссон, Кросби) – 32:23     2:3 Эдвинссон (Дебринкэт, Кейн) – 61:30    

Сегодня, в ночь с 13 на 14 ноября мск, на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтон (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счётом 4:3 одержали гости. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей. «Вашингтон» вёл в концовке матча со счётом 3:1, но упустил победу.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Рэддиш (Макмайкл, Дюбуа) – 11:12     1:1 Макманн (Таварес, Хольмберг) – 12:13     2:1 Строум (Протас, Рой) – 18:33     3:1 Протас (Сандин, Овечкин) – 37:48     3:2 Нюландер (Нис) – 55:51     3:3 Марнер (Райлли, Нюландер) – 59:12 (pp)     3:4 Таварес (Марнер) – 64:13    
НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Бьюгстад – 17:55     1:1 Нечас (Гостисбер, Ахо) – 30:04 (pp)     2:1 Макбэйн (Кесселринг) – 45:09     3:1 Сергачёв (Гюнтер, Маччелли) – 47:11     4:1 Бьюгстад (Кесселринг, Шмальц) – 47:28    

На данный момент не завершились два матча:

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3-й период
3 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Мур, Копитар) – 00:32     1:1 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 03:40     1:2 Кемпе (Копитар, Мур) – 15:51     2:2 Рантанен (Макар) – 36:07     3:2 Рантанен (Маккиннон, О'Коннор) – 50:01    
НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Макгинн (Минтюков, Лисон) – 17:39     1:1 Руа (Теодор, Швиндт) – 19:11     1:2 Гертл (Айкел, Теодор) – 26:43 (pp)     1:3 Дорофеев – 44:29     2:3 Ватрано (Лисон, Киллорн) – 59:47    
Материалы по теме
Пижонство погубило? «Вашингтон» упустил верную победу и проиграл в овертайме
Пижонство погубило? «Вашингтон» упустил верную победу и проиграл в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android