Гол Дорофеева принёс «Вегасу» победу над «Анахаймом», на счету Минтюкова передача

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахаймом» и «Вегасом». Победу одержали хоккеисты «Голден Найтс» со счётом 3:2.

На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Анахайма» Брок Макгинн, которому ассистировали Павел Минтюков и Бретт Лисон. «Вегас» быстро отыгрался благодаря голу Николя Руа. Во втором и третьем периодах «Голден Найтс» отметились заброшенными шайбами, одна из которых была на счету российского нападающего Павла Дорофеева. Для Дорофеева эта шайба стала девятой в текущем сезоне. Гол Фрэнка Ватрано за несколько секунд до финальной сирены сделал шайбу Дорофеева победной в матче.

Таким образом, «Вегас» прервал свою двухматчевую серию поражений.