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Гол Дорофеева принёс «Вегасу» победу над «Анахаймом», на счету Минтюкова передача

Гол Дорофеева принёс «Вегасу» победу над «Анахаймом», на счету Минтюкова передача
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахаймом» и «Вегасом». Победу одержали хоккеисты «Голден Найтс» со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Макгинн (Минтюков, Лисон) – 17:39     1:1 Руа (Теодор, Швиндт) – 19:11     1:2 Гертл (Айкел, Теодор) – 26:43 (pp)     1:3 Дорофеев – 44:29     2:3 Ватрано (Лисон, Киллорн) – 59:47    

На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Анахайма» Брок Макгинн, которому ассистировали Павел Минтюков и Бретт Лисон. «Вегас» быстро отыгрался благодаря голу Николя Руа. Во втором и третьем периодах «Голден Найтс» отметились заброшенными шайбами, одна из которых была на счету российского нападающего Павла Дорофеева. Для Дорофеева эта шайба стала девятой в текущем сезоне. Гол Фрэнка Ватрано за несколько секунд до финальной сирены сделал шайбу Дорофеева победной в матче.

Таким образом, «Вегас» прервал свою двухматчевую серию поражений.

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