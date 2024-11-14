Хет-трик Микко Рантанена помог «Колорадо» обыграть «Лос-Анджелес»

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо» и «Лос-Анджелесом». Победу одержали хоккеисты «Эвеланш» со счётом 4:2.

Главным героем матча стал финский нападающий «Колорадо» Микко Рантанен, оформивший хет-трик и отдавший результативную передачу. Три ассиста на счету Натана Маккиннона. За «Кингз» дублем отметился нападающий Адриан Кемпе. Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев провёл полный матч, пропустил две шайбы и отразил 13 бросков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Колорадо» одержал третью победу подряд. В следующем матче «Эвеланш» встретятся с «Вашингтоном» в ночь на 16 ноября.