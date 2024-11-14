Хет-трик Микко Рантанена помог «Колорадо» обыграть «Лос-Анджелес»
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В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо» и «Лос-Анджелесом». Победу одержали хоккеисты «Эвеланш» со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Мур, Копитар) – 00:32 1:1 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 03:40 1:2 Кемпе (Копитар, Мур) – 15:51 2:2 Рантанен (Макар) – 36:07 3:2 Рантанен (Маккиннон, О'Коннор) – 50:01 4:2 Рантанен (Маккиннон, Лехконен) – 58:01
Главным героем матча стал финский нападающий «Колорадо» Микко Рантанен, оформивший хет-трик и отдавший результативную передачу. Три ассиста на счету Натана Маккиннона. За «Кингз» дублем отметился нападающий Адриан Кемпе. Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев провёл полный матч, пропустил две шайбы и отразил 13 бросков.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Колорадо» одержал третью победу подряд. В следующем матче «Эвеланш» встретятся с «Вашингтоном» в ночь на 16 ноября.
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