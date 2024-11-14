«Разочаровывающе». Главный тренер «Вашингтона» — об упущенной победе в матче с «Торонто»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился эмоциями от поражения в матче с «Торонто» (3:4 ОТ), в котором столичная команда вела в две шайбы за четыре минуты до конца третьего периода.

«То, как закончилась эта игра, просто разочаровывает. Абсолютно. Это несвойственно для нашей команды. Играть с командой, которая проводит второй матч за два дня, и упустить преимущество в две шайбы в концовке третьего периода. Это просто разочарование», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Отметим, что в овертайме отличную возможность забить гол упустил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, пробивший во вратаря с убойной позиции. В ответной атаке Джон Таварес завершил матч в пользу «Торонто».