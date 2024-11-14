Форвард «Кэпиталз» — о поражении от «Торонто»: в третьем периоде мы показали не нашу игру

Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум прокомментировал поражение в матче с «Торонто» (3:4 ОТ), в котором столичная команда вела в две шайбы за четыре минуты до конца третьего периода.

«В третьем периоде мы просто отбрасывались и не доставляли шайбу в чужую зону. Это был не наш хоккей в третьем периоде, это точно. Очевидно, мы чувствовали себя довольно хорошо, ведя 3:1. Но когда ты весь период находишься в своей зоне, соперник заставит тебя заплатить за это», — цитирует Строума пресс-служба клуба.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Колорадо». Матч пройдёт на домашней площадке «Эвеланш» в ночь на 16 ноября.