Протас — о поражении от «Торонто»: мы сами виноваты, у нас были отличные шансы на победу
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Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас оценил поражение в матче с «Торонто» (3:4 ОТ), в котором столичная команда вела в две шайбы за четыре минуты до конца третьего периода.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Рэддиш (Макмайкл, Дюбуа) – 11:12 1:1 Макманн (Таварес, Хольмберг) – 12:11 2:1 Строум (Протас, Рой) – 18:33 3:1 Протас (Сандин, Овечкин) – 37:48 3:2 Нюландер (Нис) – 55:51 3:3 Марнер (Райлли, Нюландер) – 59:12 (pp) 3:4 Таварес (Марнер) – 64:13
«Я думаю, что в третьем периоде мы не делали те вещи, которые мы обычно делаем, когда играем в нашу игру. Третий период был просто неприемлемым. Плохие решения, которые мы обычно не делаем, и всё начало разваливаться. У нас были хорошие шансы закончить эту игру в свою пользу, но мы этого не сделали. Конечно, мы сами виноваты в этом», — цитирует Протаса пресс-служба клуба.
В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Колорадо». Матч пройдёт на домашней площадке «Эвеланш» в ночь на 16 ноября.
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