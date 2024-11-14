Протас — о поражении от «Торонто»: мы сами виноваты, у нас были отличные шансы на победу

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас оценил поражение в матче с «Торонто» (3:4 ОТ), в котором столичная команда вела в две шайбы за четыре минуты до конца третьего периода.

«Я думаю, что в третьем периоде мы не делали те вещи, которые мы обычно делаем, когда играем в нашу игру. Третий период был просто неприемлемым. Плохие решения, которые мы обычно не делаем, и всё начало разваливаться. У нас были хорошие шансы закончить эту игру в свою пользу, но мы этого не сделали. Конечно, мы сами виноваты в этом», — цитирует Протаса пресс-служба клуба.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Колорадо». Матч пройдёт на домашней площадке «Эвеланш» в ночь на 16 ноября.