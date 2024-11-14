Таварес обошёл Ковальчука по голам в овертаймах и вышел на пятое место в истории НХЛ

Нападающий «Торонто» Джон Таварес стал автором победного гола в овертайме в матче с «Вашингтоном» (4:3 ОТ). По голам в овертаймах канадский форвард вышел на пятое место в истории НХЛ, обойдя российского нападающего Илью Ковальчука (17). На счету Тавареса стало 18 победных голов в овертаймах матчей НХЛ.

На четвёртом месте по голам в овертаймах расположился легендарный чешский форвард Яромир Ягр с 19 голами. Третье место у Брэда Маршана (21), на втором расположился Сидни Кросби (22).

Лидером в истории НХЛ по голам в овертаймах является российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, на счету которого 26 победных голов в дополнительное время.