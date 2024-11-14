Таварес обошёл Ковальчука по голам в овертаймах и вышел на пятое место в истории НХЛ
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Нападающий «Торонто» Джон Таварес стал автором победного гола в овертайме в матче с «Вашингтоном» (4:3 ОТ). По голам в овертаймах канадский форвард вышел на пятое место в истории НХЛ, обойдя российского нападающего Илью Ковальчука (17). На счету Тавареса стало 18 победных голов в овертаймах матчей НХЛ.
На четвёртом месте по голам в овертаймах расположился легендарный чешский форвард Яромир Ягр с 19 голами. Третье место у Брэда Маршана (21), на втором расположился Сидни Кросби (22).
Лидером в истории НХЛ по голам в овертаймах является российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, на счету которого 26 победных голов в дополнительное время.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Рэддиш (Макмайкл, Дюбуа) – 11:12 1:1 Макманн (Таварес, Хольмберг) – 12:11 2:1 Строум (Протас, Рой) – 18:33 3:1 Протас (Сандин, Овечкин) – 37:48 3:2 Нюландер (Нис) – 55:51 3:3 Марнер (Райлли, Нюландер) – 59:12 (pp) 3:4 Таварес (Марнер) – 64:13
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