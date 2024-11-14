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«Питтсбург» провёл торжественную церемонию в честь 500 голов Евгения Малкина в НХЛ

«Питтсбург» провёл торжественную церемонию в честь 500 голов Евгения Малкина в НХЛ
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«Питтсбург» провёл торжественную церемонию в честь 500 голов российского нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина в НХЛ. Церемония прошла перед матчем с «Детройтом» (2:3 ОТ), в ней приняли участие родители и сын россиянина. Напомним, Малкин забил свой 500-й гол в НХЛ 17 октября в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:5).

На видеокубе показали ролик с поздравлениями от действующих и бывших хоккеистов НХЛ. В их числе оказался соотечественник Малкина и партнёр по сборной России Александр Овечкин. «Привет, Евгений. Поздравляю с твоим 500-м голом в НХЛ. Это большое достижение. Добро пожаловать в клуб. Так держать», — сказал Овечкин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 1163 матчах, в которых записал в свой актив 503 гола и 811 результативных передач. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата на его счету пять шайб и 13 результативных передач в 18 играх.

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