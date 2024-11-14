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«Здесь мой второй дом». Малкин эмоционально отреагировал на церемонию в его честь

«Здесь мой второй дом». Малкин эмоционально отреагировал на церемонию в его честь
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился эмоциями от торжественной церемонии в честь его 500 голов в НХЛ. Церемония прошла перед матчем с «Детройтом» (2:3 ОТ), на которой присутствовали родители и сын россиянина.

«Это отличное событие для меня и моих родителей. Они добирались сюда около 20 часов. Для них это событие многое значит. Они делали всё для меня, когда я рос. Сейчас это лишь малая часть того, что я могу для них сделать. Мой сын тоже сегодня расплакался, я горжусь им. Я знал, что это будет эмоциональное событие, и я рад, что семья была со мной.

Я хочу поблагодарить всю организацию «Пингвинз», они проделали отличную работу. Здесь мой второй дом. Я рад быть здесь. Неважно, что происходит, выигрываем мы или проигрываем, я хочу быть здесь. Всегда вместе, с Сидом, с Летангом. Мы понимаем, что сейчас тяжёлые времена. Вчера мы обменяли Ларса Эллера. Однако я хочу оставаться вместе. Сегодня мы бились и будем биться в каждой игре. Это тяжёлые времена, но мы вместе», — цитирует Малкина пресс-служба клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Берггрен (Тарасенко, Питри) – 21:00     0:2 Кейн (Ларкин, Рэймонд) – 25:15 (pp)     1:2 Раст (Бантинг) – 27:19     2:2 Бовиллье (Петтерссон, Кросби) – 32:23     2:3 Эдвинссон (Дебринкэт, Кейн) – 61:30    
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