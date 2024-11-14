«Здесь мой второй дом». Малкин эмоционально отреагировал на церемонию в его честь

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился эмоциями от торжественной церемонии в честь его 500 голов в НХЛ. Церемония прошла перед матчем с «Детройтом» (2:3 ОТ), на которой присутствовали родители и сын россиянина.

«Это отличное событие для меня и моих родителей. Они добирались сюда около 20 часов. Для них это событие многое значит. Они делали всё для меня, когда я рос. Сейчас это лишь малая часть того, что я могу для них сделать. Мой сын тоже сегодня расплакался, я горжусь им. Я знал, что это будет эмоциональное событие, и я рад, что семья была со мной.

Я хочу поблагодарить всю организацию «Пингвинз», они проделали отличную работу. Здесь мой второй дом. Я рад быть здесь. Неважно, что происходит, выигрываем мы или проигрываем, я хочу быть здесь. Всегда вместе, с Сидом, с Летангом. Мы понимаем, что сейчас тяжёлые времена. Вчера мы обменяли Ларса Эллера. Однако я хочу оставаться вместе. Сегодня мы бились и будем биться в каждой игре. Это тяжёлые времена, но мы вместе», — цитирует Малкина пресс-служба клуба.