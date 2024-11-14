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Назаров: в КХЛ идёт усиленная борьба за зону плей-офф, каждый день мы видим топ-игру

Назаров: в КХЛ идёт усиленная борьба за зону плей-офф, каждый день мы видим топ-игру
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Известный тренер Андрей Назаров оценил накал борьбы в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«В Континентальной лиге прекрасный хоккей, интересные матчи, идёт усиленная борьба за зону плей-офф. Каждый день мы видим топ-игру, сегодня, например, нас ждёт противостояние двух грандов. За нашей лигой следит весь мир, все хоккейные страны, включая европейский континент и Северную Америку. Так что важно продолжать двигаться в заданном направлении, популяризировать и развивать КХЛ.

Сейчас непростое время, те же американцы на слабых ставят крест, а с сильными садятся за стол и разговаривают. Так было испокон веков: сильный «съедает» слабого. Нам в России, чтобы продолжать быть сильными, надо ещё сильнее сплотиться вокруг национального лидера и встать плечом друг к другу. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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