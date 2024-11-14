«Ты лучший хоккеист в мире». Родители Малкина поздравили Евгения с 500 голами в НХЛ

Родители нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина поздравили сына с 500 голами в НХЛ. Владимир и Наталья Малкины присутствовали на торжественной церемонии, прошедшей перед матчем с «Детройтом» (2:3 ОТ).

«Евгений, наша семья поздравляет тебя с этим достижением. Ты сделал многое, забил 500 голов. Мы довольны и будем всегда гордиться тобой. Ты лучший хоккеист в мире для нас. Мы тебя очень-очень любим и всегда будем поддерживать тебя. Дальнейших успехов тебе», – цитирует родителей пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат ХК «Питтсбург». Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале клуба.

Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 1163 матчах, в которых записал в свой актив 503 гола и 811 результативных передач. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата на его счету пять шайб и 13 результативных передач в 18 играх.