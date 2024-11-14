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Малкин получил в подарок от «Питтсбурга» билеты на матч финала Лиги чемпионов по футболу

Малкин получил в подарок от «Питтсбурга» билеты на матч финала Лиги чемпионов по футболу
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил в подарок от команды путешествие и билеты на матч финала Лиги чемпионов по футболу. Финал Лиги чемпионов УЕФА 2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Перед матчем с «Детройтом» (2:3 ОТ) прошла торжественная церемония по поводу 500 голов Малкина в НХЛ, на которой присутствовали родители и сын Евгения.

Фото: ХК «Питтсбург»

Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 1163 матчах, в которых записал в свой актив 503 гола и 811 результативных передач. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата на его счету пять шайб и 13 результативных передач в 18 играх.

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