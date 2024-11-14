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Главный тренер «Вашингтона» назвал причину отличного старта Овечкина в текущем сезоне

Главный тренер «Вашингтона» назвал причину отличного старта Овечкина в текущем сезоне
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что отличный старт сезона в исполнении Александра Овечкина связан с разочаровывающим поражением от «Рейнджерс» в четырёх матчах первого раунда плей-офф прошлого года.

«Он может и не признавать этого, но я почувствовал в конце прошлого сезона, как он разочарован тем, как быстро закончился плей-офф. Я чувствовал, что он был очень, очень мотивирован в это межсезонье, когда я говорил с ним, когда он рассказывал о своём режиме тренировок. Он может сказать, что это не так, но я думаю, что это поражение стало для него дополнительной мотивацией. Он выглядит превосходно с первого дня тренировочного лагеря», — цитирует Карбери JunksRadio.

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