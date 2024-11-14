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Канарейкин: Евгений Малкин — живая легенда и кандидат на вступление в Зал славы

Канарейкин: Евгений Малкин — живая легенда и кандидат на вступление в Зал славы
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин заявил, что нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин является живой легендой и, скорее всего, будет включён в Зал хоккейной славы. «Пингвинз» провели торжественную церемонию по поводу 500 голов россиянина в НХЛ.

«Безусловно, Малкин – звезда нашего, а также и мирового хоккея! Очень сильный центральный нападающий, востребованный, всё доказавший, который всегда на виду в НХЛ. Конечно, поздравим Евгения с этим великим достижением. Пожелаем здоровья и долгих лет карьеры, чтобы ещё хорошенько потрудиться.

Малкин – живая легенда! Думаю, что в дальнейшем, после завершения карьеры, это прямой кандидат на вступление в Зал славы», — приводит слова Канарейкина «Советский спорт».

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