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Хоккейный клуб «Динамо» Минск раскрасил самолёт в клубные цвета

Хоккейный клуб «Динамо» Минск раскрасил самолёт в клубные цвета
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Хоккейный клуб «Динамо» Минск раскрасил самолёт в клубные цвета. Пресс-служба белорусского клуба опубликовала фотографии самолёта, на котором изображён герб клуба в виде грозного зубра.

«Cвежий, яркий, безумно красивый — это про «Динамолёт», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского клуба.

Фото: ХК «Динамо» Минск

Фото: ХК «Динамо» Минск

В текущем сезоне минское «Динамо» провело 25 матчей, в которых одержало 13 побед и набрало 28 очков. Белорусский клуб на данный момент располагается на восьмой строчке таблицы Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче минское «Динамо» встретится с подмосковным «Витязем» 15 ноября.

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