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Двое россиян попали в топ-25 драфта НХЛ-2025 по версии The Athletic

Двое россиян попали в топ-25 драфта НХЛ-2025 по версии The Athletic
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Журналист The Athletic Кори Пронман составил рейтинг 27 лучших игроков предстоящего драфта НХЛ. В него попали два российских игрока системы московского «Динамо» — нападающий Иван Рябкин и защитник Курбан Лиъматов.

Лиъматов расположился на 22-м месте, а Рябкин занял 24-е место. Первая пятёрка драфта НХЛ-2025 по версии The Athletic выглядит следующим образом.

1. н. Портер Мартон (Канада).
2. н. Джеймс Хэгенс (США).
3. з. Мэттью Шефер (Канада).
4. н. Майкл Миса (Канада).
5. н. Роджер Маккуин (Канада).

Лиъматов в текущем сезоне МХЛ провёл 17 матчей и набрал 13 (4+9) очков за МХК «Динамо». Рябкин в текущем сезоне МХЛ провёл девять матчей и отдал восемь результативных передач.

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