«В его игре нет заметных недостатков». The Athletic — о форварде «Динамо» Иване Рябкине

Журналист The Athletic Кори Пронман поставил нападающего системы московского «Динамо» Ивана Рябкина на 24-е место в списке драфта НХЛ — 2025.

«Рябкин был впечатляющим игроком на российском юниорском уровне в возрасте 16 лет, но начал этот сезон невыразительно. Он очень приятный игрок, который соответствует большинству требований скаутов. Он хорошо катается. У него масса навыков и способностей импровизировать с шайбой. Он видит лёд на высоком уровне и постоянно делает сложные передачи. У него хороший бросок, и он может завершать розыгрыши с дистанции и у ворот. Он соревнуется довольно жёстко и старается использовать своё тело, чтобы выигрывать борьбу за шайбу. Помимо среднего размера тела, в его игре нет заметных недостатков», — цитирует журналиста The Athletic.

Рябкин в текущем сезоне МХЛ провёл девять матчей и отдал восемь результативных передач.