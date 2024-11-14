ЦСКА — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 14 ноября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и ярославским «Локомотивом». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это будет первая игра между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне команды встретились на стадии первого раунда Кубка Гагарина, где в пяти матчах победу одержали ярославские хоккеисты.

В текущем сезоне после 23 матчей ЦСКА занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. Ярославский «Локомотив» возглавляет общую таблицу лиги с 48 очками в 27 матчах. Ярославцы имеют действующую 11-матчевую победную серию.