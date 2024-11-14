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Спартак — Северсталь: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

«Спартак» — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 14 ноября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Северсталью». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая игра между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне команды встретились на стадии первого раунда Кубка Гагарина, где в пяти матчах победу одержали красно-белые.

В текущем сезоне «Спартак» провёл 25 матчей и на данный момент занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь» после 24 матчей расположилась на шестом месте в таблице Запада.

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