«Спартак» — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 14 ноября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Северсталью». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая игра между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне команды встретились на стадии первого раунда Кубка Гагарина, где в пяти матчах победу одержали красно-белые.

В текущем сезоне «Спартак» провёл 25 матчей и на данный момент занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь» после 24 матчей расположилась на шестом месте в таблице Запада.