«Может, Капризова заявим?» Роман Ротенберг сделал фотографию с отцом Кирилла

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале опубликовал фотографию с отцом нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. Во вчерашнем матче с «Сибирью» в Новосибирске петербургский клуб одержал победу по буллитам со счётом 1:0.

«Может, Капризова заявим? Что думаете?» – подписал Ротенберг фото с Олегом Капризовым.

Фото: телегерам-канал Романа Ротенберга

Капризов является воспитанником новокузнецкого «Металлурга». В нынешнем сезоне Капризов сыграл 15 матчей, в которых записал на свой счёт 28 (9+19) очков. В КХЛ Капризов выступал за новокузнецкий «Металлург», уфимский «Салават Юлаев» и ЦСКА. Всего в КХЛ Капризов провёл 340 матчей и набрал 261 (124+137) очко.