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Рантанен — об игре с Маккинноном в одном звене: он лучший игрок в мире

Рантанен — об игре с Маккинноном в одном звене: он лучший игрок в мире
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Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен заявил, что с первых дней почувствовал взаимопонимание с Натаном Маккинноном. В матче с «Лос-Анджелесом» (4:2) финский форвард отметился хет-триком, а его канадский партнёр по звену отдал три результативные передачи.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Мур, Копитар) – 00:32     1:1 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 03:40     1:2 Кемпе (Копитар, Мур) – 15:51     2:2 Рантанен (Макар) – 36:07     3:2 Рантанен (Маккиннон, О'Коннор) – 50:01     4:2 Рантанен (Маккиннон, Лехконен) – 58:01    

«Химия» между нами выстраивается с годами, и я помню, как играл с Нейтом в свой первый год в лиге. Я сразу почувствовал, что мы думаем об игре одинаково. Мне нравится играть с ним, это точно. Он лучший игрок в мире и сильно облегчает мне задачу. Поэтому я просто стараюсь делать правильные ходы и помогать ему», — цитирует Рантанена пресс-служба клуба.

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