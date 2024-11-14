Рантанен — об игре с Маккинноном в одном звене: он лучший игрок в мире

Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен заявил, что с первых дней почувствовал взаимопонимание с Натаном Маккинноном. В матче с «Лос-Анджелесом» (4:2) финский форвард отметился хет-триком, а его канадский партнёр по звену отдал три результативные передачи.

«Химия» между нами выстраивается с годами, и я помню, как играл с Нейтом в свой первый год в лиге. Я сразу почувствовал, что мы думаем об игре одинаково. Мне нравится играть с ним, это точно. Он лучший игрок в мире и сильно облегчает мне задачу. Поэтому я просто стараюсь делать правильные ходы и помогать ему», — цитирует Рантанена пресс-служба клуба.