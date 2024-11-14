Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» подписало контракт с нападающим Владиславом Кодолой

«Торпедо» подписало контракт с нападающим Владиславом Кодолой
Комментарии

«Торпедо» подписало контракт с нападающим Владиславом Кодолой, сообщает пресс-служба клуба. 28-летний белорусский форвард подписал двусторонний контракт с нижегородским клубом сроком на один сезон. Ранее в текущем сезоне форвард провёл одну игру за «Нефтехимик», выступая на пробном контракте.

Хоккеист ранее выступал за «Северсталь», «Динамо» из Минска и «Барыс». Всего в КХЛ игрок провёл 352 игры и набрал 130 очков — забросил 46 шайб и отдал 84 результативные передачи. Кодола начинал сезон в астанинском «Барысе», где сыграл 12 встреч без набранных очков.

В составе сборной Беларуси Кодола выступал на чемпионате мира и других турнирах. Ранее форвард также вызывался в сборную России на различные международные соревнования.

Материалы по теме
«Нефтехимик» заключил пробный контракт с нападающим Владиславом Кодолой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android