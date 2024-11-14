Фетисов: возвращение Малкина в КХЛ стало бы большим событием для России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что возвращение нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в КХЛ стало бы большим событием для России. Сегодня, 14 ноября, состоялась торжественная церемония, посвящённая 500 голам Малкина в НХЛ.

«Это, безусловно, один из самых талантливых наших хоккеистов, знаковая фигура для всего спорта. Его возвращение стало бы большим событием — для страны, КХЛ, всех молодых ребят», — цитирует Фетисова «ВсеПроСпорт».

Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 1163 матчах, в которых записал в свой актив 503 гола и 811 результативных передач. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата на его счету пять шайб и 13 результативных передач в 18 играх. В КХЛ Малкин провёл 37 матчей и набрал 65 (23+42) очков.