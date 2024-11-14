19-летний нападающий «Югры» перешёл в систему «Ак Барса»

«Ак Барс» и «Югра» осуществили обмен, в результате которого в систему казанского клуба перешёл 19-летний нападающий Владислав Гаев. Клуб из Ханты-Мансийска получил за игрока денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

В текущем сезоне форвард сыграл 19 матчей за клуб Молодёжной хоккейной лиги «Мамонты Югры». В этих встречах Владислав забросил две шайбы и отдал девять результативных передач с показателем полезности «+5».

«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда Анвара Гатиятулина набрала 31 результативное очко за 23 матча.