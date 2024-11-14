Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

19-летний нападающий «Югры» перешёл в систему «Ак Барса»

19-летний нападающий «Югры» перешёл в систему «Ак Барса»
Комментарии

«Ак Барс» и «Югра» осуществили обмен, в результате которого в систему казанского клуба перешёл 19-летний нападающий Владислав Гаев. Клуб из Ханты-Мансийска получил за игрока денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

В текущем сезоне форвард сыграл 19 матчей за клуб Молодёжной хоккейной лиги «Мамонты Югры». В этих встречах Владислав забросил две шайбы и отдал девять результативных передач с показателем полезности «+5».

«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда Анвара Гатиятулина набрала 31 результативное очко за 23 матча.

Материалы по теме
Видео
Дебютные голы Комкова в КХЛ помогли «Ак Барсу» разгромить «Куньлунь» в домашнем матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android