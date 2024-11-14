Величкин назвал российского хоккеиста, способного войти в элиту НХЛ

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин высоко оценил игру российского форварда «Вегас Голден Найтс» Павла Дорофеева.

«Павел был золотым резервом «Магнитки». Я это всегда понимал, знал, но так получилось, что он ушёл из клуба. К сожалению, покинул команду, когда меня уже там не было.

Считаю, что Паша — очень талантливый игрок и как человек — уникальный. Очень мало таких ребят я видел в своей жизни. У него всё впереди. Этот сезон в НХЛ для него будет определяющим. Во втором звене у него будет больше игрового времени, у него другие партнёры, в отличие от прошлого сезона. Гораздо больше шансов забивать голы. В России он уже элитный хоккеист, в этом году он должен покорить элиту североамериканского хоккея», — приводит слова Величкина Legalbet.

24-летний Дорофеев в текущем сезоне провёл 16 матчей, в которых набрал 12 (9+3) очков.