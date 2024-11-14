Хоккейный агент Дементьев рассказал о причинах успешной игры Овечкина в текущем сезоне

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил успешную игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

— Некоторые эксперты высказывают мнение, что Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки уже в этом сезоне. Насколько это реально?

— Я не из тех, кто забегает вперёд. Я реалист и прекрасно представляю, что такое сезон НХЛ. Понятно, что Александр достаточно опытный игрок и человек. Я со своей стороны могу порадоваться и пожелать ему только скорейшего достижения данных результатов. Но будем просто ждать и смотреть.

— В чём, на ваш взгляд, причины такого успешного месяца для Овечкина? За счёт подготовки летом?

— Я думаю, что факторов несколько, в том числе и подготовка летом. Но, конечно, это огромное желание и в определённой степени спокойствие, которым Александр обладает сейчас. Предыдущий сезон не совсем удался с самого начала, как хотелось бы, поэтому он уже обладает опытом и полностью пользуется всеми теми возможностями, которые ему предоставлены на текущий момент, — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Напомним, за 15 матчей у Овечкина 19 очков — 10 заброшенных шайб и девять результативных передач. От рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ его отделяет 31 шайба.