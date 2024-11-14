Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лидер «Торонто» Мэттьюс ответил на вопрос, сможет ли он забить в НХЛ больше Овечкина

Лидер «Торонто» Мэттьюс ответил на вопрос, сможет ли он забить в НХЛ больше Овечкина
Комментарии

Лидер и капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс ответил на вопрос, сможет ли он забить в НХЛ больше российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я даже близко не подошёл к нему. Понимаю прогнозы и всё такое. Но в то же время я даже не на полпути — а он приближается к рекорду Гретцки. Так что фокус и внимание, очевидно, должны быть на нём. На том, что он смог сделать на протяжении своей карьеры, и к чему приближается сейчас», — приводит слова Мэттьюса Sportsnet.

Отметим, что, по некоторым прогнозам, Мэттьюс может забить за свою карьеру в НХЛ больше голов, чем Овечкин. Сейчас на счету Остона 373 шайбы после 575 встреч в лиге.

Материалы по теме
Главный снайпер НХЛ современности? Темп Мэттьюса уже лучше, чем у Овечкина
Главный снайпер НХЛ современности? Темп Мэттьюса уже лучше, чем у Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android