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В «Торпедо» объяснили причины отмены матча на открытом воздухе

В «Торпедо» объяснили причины отмены матча на открытом воздухе
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Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов объяснил причины отмены матча на открытом воздухе. Ранее появлялась информация о том, что нижегородский клуб прорабатывает вопрос проведения игры на футбольной арене «Нижний Новгород» 4 января 2025 года.

«Хоккейный клуб «Торпедо» совместно с правительством региона и партнёрами детально проработал возможность проведения матча, но, к сожалению, учитывая необходимые для организации значительные ресурсы, а также наличие в регионе приоритетных задач в первую очередь инфраструктурного развития, включая строительство Ледовой арены, на сегодняшний день было принято решение отказаться от проведения мероприятия.

При этом хотелось бы отметить, что проведённая качественная подготовка позволила наработать значительные компетенции, которые позволят вернуться к рассмотрению организации спортивных мероприятий столь масштабного уровня в дальнейшем", — приводит слова Харламова ТАСС.

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