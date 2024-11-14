Александр Кожевников: пока не видно, за счёт чего можно остановить «Локомотив»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру ярославского «Локомотива» в текущем сезоне КХЛ.

«Очень организованная игра в атаке и особенно в обороне, отточенная до мелочей система игры. Никитин проделывает отличную работу. И пока не видно, за счёт чего «Локомотив» можно остановить. Если Ярославль сохранит такой ход на плей-офф, то будет фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина», — приводит слова Кожевникова «Известия».

Ярославский клуб после 27 матчей набрал 48 очков. Подопечные Игоря Никитина занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции и общей таблице Континентальной хоккейной лиги.