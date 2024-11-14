«Вопрос не «если», а «когда». Мэттьюс — о гонке Овечкина за рекордом Гретцки

Лидер «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс высказался о погоне российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Я не удивлюсь, определённо не удивлюсь, если Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Надеюсь, он это сделает. Вопрос не «если», а «когда». Это будет здорово для игры. А учитывая, что он и Сид пришли в лигу одновременно и то, насколько они изменили хоккей, я, конечно, болею за Алекса», — приводит слова Мэттьюса Sportsnet.

Напомним, за 15 матчей нынешнего сезона у Овечкина 19 очков — 10 заброшенных шайб и девять результативных передач. От рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ его отделяет 31 шайба.