Экс-игрок СКА высказался о возможном кризисе идей Ротенберга в армейском клубе

Бывший хоккеист СКА Максим Рыбин ответил на вопрос, возможен ли кризис идей главного тренера Романа Ротенберга в армейском клубе.

«Там, помимо Ротенберга, ещё пять человек, которые один лучше другого. Не думаю, что это кризис идей, просто нужно забивать. Когда у тебя в команде такие мастера, но команда играет со счётом 0:0, не всё так гладко идёт», — приводит слова Рыбина LiveResult.

Напомним, в среду, 13 ноября, СКА победил в гостях «Сибирь» по буллитам с минимальным счётом 1:0. До этого команда с берегов Невы потерпела четыре поражения подряд.

В следующей игре СКА в Казани встретится с «Ак Барсом» 15 ноября.