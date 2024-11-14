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Вячеслав Быков: у Малкина есть и силы, и желание выступать до конца карьеры в НХЛ

Вячеслав Быков: у Малкина есть и силы, и желание выступать до конца карьеры в НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков считает, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин может завершить карьеру в НХЛ, не возвращаясь в Россию.

«Я так понимаю, у Евгения есть и силы, и желание продолжать играть в НХЛ. Там высочайший уровень, собраны лучшие представители мирового хоккея, играть интересно. Мне кажется, такие ребята, которые заявили о себе на весь свет и являются лучшими спортсменами мира, хотят до конца карьеры выступать в НХЛ.

Конечно, каждый сам определяет свою судьбу. Только Евгений может решить, когда и где ему закончить. Может, ему и захочется вернуться в какой-то момент на родину, выступать здесь, передавать опыт и знания молодому поколению. Всё зависит от его желания», — приводит слова Быкова «ВсеПроСпорт».

Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 1163 матчах, в которых записал в свой актив 503 гола и 811 результативных передач. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата на его счету пять шайб и 13 результативных передач в 18 играх. В КХЛ Малкин провёл 37 матчей и набрал 65 (23+42) очков.

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