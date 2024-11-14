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ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Равиль Якубов: в плане «картинки» отличия СКА от «Локомотива» бросаются в глаза

Равиль Якубов: в плане «картинки» отличия СКА от «Локомотива» бросаются в глаза
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Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, экс-тренер ЦСКА Равиль Якубов сравнил стили игры СКА и ярославского «Локомотива».

— В конце октября казалось, что с «Локомотивом» поборется за лидерство на Западе СКА, но...
— Да, пару недель назад Питер был ближе к Ярославлю, однако попал в небольшую ямку. Была серия из пяти поражений, но победа над «Сибирью», пусть с сухим счётом и по буллитам, может всё изменить.

СКА очень много внимания уделяет атаке, в плане «картинки» отличия от «Локомотива» бросаются в глаза. Каждый идёт по своему пути в тактике, всех рассудит результат в плей-офф, — приводит слова Якубова Russia-Hockey.

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