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Вратарь «Вашингтона»: Овечкин как большой ребенок, который обожает голы

Вратарь «Вашингтона»: Овечкин как большой ребенок, который обожает голы
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Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон высказался об игре российского капитана столичного клуба Александра Овечкина.

«Я всегда слышал, что он просто большой, беззаботный парень. Прямо как большой ребенок, который играет в хоккей и веселится. Я всегда немного разговаривал с ним на льду и всегда шутил с ним. Но у меня никогда не было возможности по-настоящему сесть и поговорить с ним, пока я не приехал в «Вашингтон».

Овечкин — отличный капитан, отличный лидер. И это правда: он веселится. Это главная причина, по которой Алекс всё ещё играет и забивает голы. Овечкин просто обожает голы», — приводит слова Томпсона Sportsnet.

Напомним, Томпсон летом перешёл из «Вегас Голден Найтс» в «Вашингтон» прошлым летом.

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