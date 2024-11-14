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Голкипер Егор Заврагин повторил достижение Роберта Эша в СКА 16-летней давности

Голкипер Егор Заврагин повторил достижение Роберта Эша в СКА 16-летней давности
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Вратарь СКА Егор Заврагин во встрече с «Сибирью» повторил достижение Роберта Эша 16-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Заврагин стал вторым голкипером в истории СКА после Эша, кто в своей первой серии послематчевых бросков не дал реализовать ни одной из пяти попыток соперников. Роберт Эш 9 октября 2008 года справился с пятью бросками хоккеистов рижского «Динамо».

Напомним, в среду, 13 ноября, СКА победил в гостях «Сибирь» по буллитам с минимальным счётом 1:0. До этого команда с берегов Невы потерпела четыре поражения подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 1
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков – 65:00    

В следующей игре СКА в Казани встретится с «Ак Барсом» 15 ноября.

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