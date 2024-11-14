Голкипер Егор Заврагин повторил достижение Роберта Эша в СКА 16-летней давности

Вратарь СКА Егор Заврагин во встрече с «Сибирью» повторил достижение Роберта Эша 16-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Заврагин стал вторым голкипером в истории СКА после Эша, кто в своей первой серии послематчевых бросков не дал реализовать ни одной из пяти попыток соперников. Роберт Эш 9 октября 2008 года справился с пятью бросками хоккеистов рижского «Динамо».

Напомним, в среду, 13 ноября, СКА победил в гостях «Сибирь» по буллитам с минимальным счётом 1:0. До этого команда с берегов Невы потерпела четыре поражения подряд.

В следующей игре СКА в Казани встретится с «Ак Барсом» 15 ноября.