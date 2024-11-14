Вячеслав Быков оценил идею проведения в КХЛ турнира в формате «3х3»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал новый турнир в КХЛ в формате «3х3». Напомним, в СМИ появилась информация, что презентация нового турнира пройдёт в понедельник, 18 ноября.

«Я — сторонник классического хоккея, но если новый формат будет привлекать молодёжь, то почему нет? Проводить такие турниры или чемпионат надо независимо от классического чемпионата «5х5». Таким образом, больше молодёжи будет играть в хоккей, заниматься спортом», — приводит слова Быкова «Советский спорт».

Формат нового турнира предлагается следующий: 30-минутная игра на площадке 34×18 м, минимум вбрасываний и штрафные броски вместо удалений.