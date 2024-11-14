«В Америке такого нет». Канадский форвард московского «Динамо» Комтуа — об атмосфере в КХЛ

Канадский нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа рассказал о культуре боления в России и Северной Америке.

— Культура болельщиков в Северной Америке и в России сильно отличается?

— Она отличается, да. В Северной Америке нет фан-секторов, как здесь. Поэтому атмосфера на матчах отличается. Мне очень нравится здесь, потому что такая поддержка характерна для футбола, а я — его большой фанат. Когда болельщики всем стадионом поют какие-то песни, поддерживают различные кричалки, в Северной Америке такого нет. Но каждый раз, когда я играл в Европе на международных турнирах, например, против Швейцарии, их болельщики запевали различные песни, это было потрясающе. В этом и различие, — цитирует Комтуа Sport24.

В текущем сезоне 25-летний форвард провёл за «Динамо» 19 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.