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Олег Браташ покидает пост главного тренера «Лады»

Олег Браташ покидает пост главного тренера «Лады»
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Главный тренер клуба «Лада» Олег Браташ покидает пост по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщил генеральный директор тольяттинского клуба Александр Чеботарёв.

«Олег Владимирович Браташ покидает команду по соглашению сторон. Завтра мы об этом официально объявим», — приводит слова Чеботарёва ТАСС.

Напомним, «Лада» имеет задолженность по зарплате перед игроками и тренерами за октябрь. Чеботарёв сообщил, что 15 ноября клуб начнёт выплачивать долги.

В нынешнем сезоне «Лада» набрала 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. 16 ноября тольяттинский клуб сыграет с «Металлургом».

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