Хоккеист канадской лиги устроил драку с болельщиком в подтрибунном помещении

Хоккеист Джастин Пендер из «Кларенвилл Карибу» Высшей хоккейной лиги Ньюфаундленда и Лабрадора устроил драку с болельщиком в подтрибунном помещении.
Канадский хоккеист устроил драку с болельщиком
Как сообщает, CBC News хоккеист получил три матча дисквалификации за драку.
«Я твёрдо убеждён, что при соблюдении надлежащих мер безопасности инцидент никогда бы не произошёл», — заявил генеральный менеджер «Кларенвилл Карибу» Айвен Хэпгуд. Кроме того, Хэпгуд отметил, что на арене продавали алкоголь, что могло усугубить ситуацию.
В клубе заявили, что подали апелляцию на решение отстранить Пендера на три игры.