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Двукратный обладатель Кубка Гагарина: Евегний Кузнецов недооценил уровень КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина: Евегний Кузнецов недооценил уровень КХЛ
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предположил, с чем могут быть связаны проблемы с дисциплиной и эмоциональным состоянием у нападающего СКА Евгения Кузнецова.

«На мой взгляд эти проблемы связаны с тем, что Евгений недооценил уровень КХЛ. Приехав в Россию, он думал, что уровень НХЛ намного выше, чем КХЛ, и даже его нынешнее состояние позволит доминировать на фоне других хоккеистов. Но всё оказалось гораздо сложнее, к чему Кузнецов пока так и не адаптировался. Отсюда обилие необязательных малых и дисциплинарных штрафов», — приводит слова Конькова «Спорт день за днём».

Евгений Кузнецов в нынешнем сезоне провёл 22 матча, в которых забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач.

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