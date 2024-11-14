Двукратный обладатель Кубка Гагарина: Евегний Кузнецов недооценил уровень КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предположил, с чем могут быть связаны проблемы с дисциплиной и эмоциональным состоянием у нападающего СКА Евгения Кузнецова.

«На мой взгляд эти проблемы связаны с тем, что Евгений недооценил уровень КХЛ. Приехав в Россию, он думал, что уровень НХЛ намного выше, чем КХЛ, и даже его нынешнее состояние позволит доминировать на фоне других хоккеистов. Но всё оказалось гораздо сложнее, к чему Кузнецов пока так и не адаптировался. Отсюда обилие необязательных малых и дисциплинарных штрафов», — приводит слова Конькова «Спорт день за днём».

Евгений Кузнецов в нынешнем сезоне провёл 22 матча, в которых забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач.