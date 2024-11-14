Защитник «Торонто» уверен, что Мэттьюс превзойдёт Овечкина по голам в НХЛ

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Крис Танев считает, что капитан канадского клуба Остон Мэттьюс превзойдёт российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ.

«100%. Если он избежит травм — надеемся, что так и будет, — то вы, ребята, будете говорить об этом», — приводит слова Танева The Leafs Nation.

Отметим, что, по некоторым прогнозам, Мэттьюс может забить за свою карьеру в НХЛ больше голов, чем Овечкин. Сейчас на счету Остона 373 шайбы после 575 встреч в лиге. У Александра Овечкина на счету 863 гола в НХЛ.

Ранее Остон Мэттьюс ответил на вопрос, сможет ли он забить в НХЛ больше Александра Овечкина.