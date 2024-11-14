Черкас: Толчинскому сложно из-за возросшей в СКА конкуренции

Заслуженный тренер России Сергей Черкас высказался о результативности СКА в последних матчах и рассказал о выступлении Сергея Толчинского в нынешнем сезоне.

— Моментов армейцы создают много, игра есть. Если брать последний матч, когда СКА играл против «Сибири», то там чудеса творили вратари — Костин и Заврагин. И серия буллитов это подтвердила: соперники забили один гол на двоих.

— Но всё же, почему в последних двух матчах всего один гол?

— Думаю, ответ на этот вопрос даст матч «Ак Барс» — СКА, который пройдёт в пятницу. По двум играм сложно судить. И потом СКА не такая команда, как «Локомотив». Тот «клюет по зернышку», забивает два-три гола, чего хватает для победы, делает это стабильно. Армейцы то восемь, то шесть, то пять забьют, многие команды столько не забивают за полсезона. Сейчас у них — пауза.

— Некоторые форварды СКА, причём с именами, забивают очень мало. У Толчинского — три шайбы в 24 матчах.

— А это следствие конкуренции, того, что в команду пришли такие мастера, как Плотников, Григоренко, Кузнецов. Теперь труднее проявить себя. Сергей должен показывать высокий уровень в каждом матче. Я думаю, он преодолеет эту ситуацию, — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».