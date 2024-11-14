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Спартак — Северсталь, результат матча 14 ноября 2024, счет 4:1, КХЛ 2024-2025

Хет-трик Морозова помог «Спартаку» дома победить «Северсталь»
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Морозов (Зайцев, Иванов) – 02:51 (5x5)     1:1 Коростелёв (Лишка, Барберио) – 33:38 (5x5)     2:1 Пашин – 55:05 (5x5)     3:1 Морозов (Голдобин) – 56:54 (5x5)     4:1 Морозов (Порядин, Голдобин) – 58:25 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На третьей минуте первого периода Иван Морозов с передач Егора Зайцева и Даниила Иванова открыл счёт во встрече.

На 14-й минуте второго периода Никита Коростелёв с передач Адама Лишки и Марка Барберио восстановил равенство в счёте.

На 16-й минуте третьего периода Александр Пашин вновь вывел «Спартак» вперёд. На 17-й минуте Иван Морозов с передачи Николая Голдобина сделал счёт 3:1. В конце игры Иван Морозов забросил четвёртую шайбу «Спартака» в матче, оформив хет-трик.

В следующей игре КХЛ «Спартак» встретится дома с «Адмиралом». Игра в Москве состоится 18 ноября. «Северсталь» проведёт встречу дома с подмосковным «Витязем» 17 ноября.

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