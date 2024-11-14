Хет-трик Морозова помог «Спартаку» дома победить «Северсталь»

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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

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На третьей минуте первого периода Иван Морозов с передач Егора Зайцева и Даниила Иванова открыл счёт во встрече.

На 14-й минуте второго периода Никита Коростелёв с передач Адама Лишки и Марка Барберио восстановил равенство в счёте.

На 16-й минуте третьего периода Александр Пашин вновь вывел «Спартак» вперёд. На 17-й минуте Иван Морозов с передачи Николая Голдобина сделал счёт 3:1. В конце игры Иван Морозов забросил четвёртую шайбу «Спартака» в матче, оформив хет-трик.

В следующей игре КХЛ «Спартак» встретится дома с «Адмиралом». Игра в Москве состоится 18 ноября. «Северсталь» проведёт встречу дома с подмосковным «Витязем» 17 ноября.