ЦСКА дома одолел «Локомотив» и прервал 11-матчевую победную серию ярославцев
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Ярош (Гурьянов) – 18:09 (5x4) 2:0 Исхаков (Чуркин, Гурьянов) – 36:38 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 19-й минуте первого периода Кристиан Ярош с передачи Дениса Гурьянова открыл счёт во встрече.
На 17-й минуте второго периода Руслан Исхаков с передач Алексея Чуркина и Дениса Гурьянова удвоил преимущество хозяев.
Голкипер ЦСКА Иван Просветов провёл свой второй «сухой» матч в сезоне.
В следующей встрече Континентальной хоккейной лиги ЦСКА сыграет в гостях с «Ак Барсом». Матч в Казани состоится 17 ноября. «Локомотив» же встретится с «Торпедо» 16 ноября.
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