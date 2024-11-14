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ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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ЦСКА — Локомотив, результат матча 14 ноября 2024, счет 2:0, КХЛ 2024-2025

ЦСКА дома одолел «Локомотив» и прервал 11-матчевую победную серию ярославцев
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Ярош (Гурьянов) – 18:09 (5x4)     2:0 Исхаков (Чуркин, Гурьянов) – 36:38 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 19-й минуте первого периода Кристиан Ярош с передачи Дениса Гурьянова открыл счёт во встрече.

На 17-й минуте второго периода Руслан Исхаков с передач Алексея Чуркина и Дениса Гурьянова удвоил преимущество хозяев.

Голкипер ЦСКА Иван Просветов провёл свой второй «сухой» матч в сезоне.

В следующей встрече Континентальной хоккейной лиги ЦСКА сыграет в гостях с «Ак Барсом». Матч в Казани состоится 17 ноября. «Локомотив» же встретится с «Торпедо» 16 ноября.

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