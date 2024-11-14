Коньков: игрокам «Салавата Юлаева» и «Лады» нельзя опускать руки

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал ситуации в «Салавате Юлаеве» и «Ладе». Обе команды испытывают финансовые проблемы в нынешнем сезоне.

— Такие истории несомненно влияют на настроение, психологическое и моральное состояние внутри команды. Но, если хоккеисты и тренеры решили выходить на лёд, то нельзя опускать руки, необходимо всегда играть и бороться до конца, несмотря ни на что. Надо понимать, что все подобные ситуации, происходящие в нашем хоккее, рано или поздно решаются. Правда в моей карьере был единственный случай, когда ситуация развивалась иначе. Это произошло в московском «Динамо».

– Что вы думаете о турнирных перспективах двух вышеназванных клубов?

– Перспективы у этих клубов хорошие. «Лада» второй год подряд показывает стабильный и надёжный хоккей, с которым тольяттинцы могут спокойно и уверенно выходить в плей-офф. Что касается «Салавата Юлаева», то игра уфимцев позволяет сказать, что они не просто выйдут в плей-офф, но и навяжут там серьёзную борьбу абсолютно любому сопернику. Потенциал команды позволяет бороться за решение самых высоких задач, — приводит слова Конькова «Спорт день за днём».