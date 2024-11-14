Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коньков: игрокам «Салавата Юлаева» и «Лады» нельзя опускать руки

Коньков: игрокам «Салавата Юлаева» и «Лады» нельзя опускать руки
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал ситуации в «Салавате Юлаеве» и «Ладе». Обе команды испытывают финансовые проблемы в нынешнем сезоне.

— Такие истории несомненно влияют на настроение, психологическое и моральное состояние внутри команды. Но, если хоккеисты и тренеры решили выходить на лёд, то нельзя опускать руки, необходимо всегда играть и бороться до конца, несмотря ни на что. Надо понимать, что все подобные ситуации, происходящие в нашем хоккее, рано или поздно решаются. Правда в моей карьере был единственный случай, когда ситуация развивалась иначе. Это произошло в московском «Динамо».

– Что вы думаете о турнирных перспективах двух вышеназванных клубов?
– Перспективы у этих клубов хорошие. «Лада» второй год подряд показывает стабильный и надёжный хоккей, с которым тольяттинцы могут спокойно и уверенно выходить в плей-офф. Что касается «Салавата Юлаева», то игра уфимцев позволяет сказать, что они не просто выйдут в плей-офф, но и навяжут там серьёзную борьбу абсолютно любому сопернику. Потенциал команды позволяет бороться за решение самых высоких задач, — приводит слова Конькова «Спорт день за днём».

Материалы по теме
Олег Браташ покидает пост главного тренера «Лады»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android