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Канарейкин: турнир КХЛ «3х3» у нас нормально приживётся, всё должно хорошо пройти

Канарейкин: турнир КХЛ «3х3» у нас нормально приживётся, всё должно хорошо пройти
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил идею создания турнира «3х3» в Континентальной хоккейной лиги.

«Современный мир меняется очень быстро, в том числе это касается и спорта. Понятно, что формат будет сопряжён с хорошей физической формой, с другими компонентами игры и тактикой. Надо посмотреть на это. Мы уже проводили начальные этапы по подобным турнирам. Я думаю, что хоккей «3х3» у нас нормально приживётся, всё должно хорошо пройти. Хоккей у нас очень любят, поэтому этот вид спорта имеет место для своего продолжения», — приводит слова Канарейкина «Советский спорт».

Напомним, в СМИ появилась информация, что презентация нового турнира пройдёт в понедельник, 18 ноября.

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